За даними аналітиків Інституту вивчення війни воїни ЗСУ використали передислокацію військ РФ на південь України, щоб здійснити дуже ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма, відвалювавши в окупантів близько 400 квадратних кілометрів території.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків ISW.

Експерти зауважили, що українські воїни, ймовірно, використали тактичну несподіванку, завдяки чому 7 вересня просунулись щонайменше на 20 км на тимчасово окупованій росіянами території Харківщини. Таким чином ЗСУ вдалось відвоювати близько 400 квадратних кілометрів території.

Російські ЗМІ стверджували, що війська РФ почали розгортати підкріплення на цій ділянці, щоб відбити наступ ЗСУ. Водночас у пропагандисти визнали, що у них було недостатньо військ у Харківській області, через намагання захопити Донеччину та концентрацію окупантів на півдні України.

Заяви України про контрнаступ на Херсонщині змусили росіян перемістити свою увагу на цей напрямок, що дало змогу ЗСУ розпочати локальні, однак дуже ефективні контратаки поблизу Ізюма (Харківська область).

Російські військові оглядачі висловили занепокоєння тим, що контратака ЗСУ відріже окупантів від наземних ліній зв’язку з тиловими районами РФ у Куп’янську та Ізюмі, що, зрештою, дасть змогу ЗСУ оточити окупантів і відвоювати території.

Російські військові оглядачі, коментуючи наступ ЗСУ на Харківщині, переважно залишали панічні та пригнічені повідомлення, визнавши досягнення ЗСУ та наголошуючи, що контрнаступ на півдні може відвернути увагу від подій на Харківщині.

“Рівень шоку та відверте обговорення українських успіхів російськими військовими оглядачами говорить про масштаби несподіванки, досягнутої українськими військами, що, ймовірно, успішно деморалізує російські сили. Хоча малоймовірно, що південний контрнаступ і спроби відвернути російські сили на півдні України є обманом для поновлення операцій у Харківській області, українські сили, ймовірно, розумно скористалися перерозподілом російських військ, обладнання та загальної оперативної концентрації, щоб розпочати локалізовані контрнаступи. на критичні точки в Харківській області”, – резюмували аналітики.