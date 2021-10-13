Про це повідомила Українська делегація для участі у ТКГ.
Російські збройні формування вдалися до провокацій під прикриттям проведення робіт із розмінування, яке проводиться для подальшого відкриття КПВВ “Золоте” з боку тимчасово окупованих територій.
Українська сторона надала гарантії безпеки під час проведення відповідних заходів, а маршрут та гранична точка висунення в сторону ЗСУ були чітко визначені.
“Близько 10:45 група озброєних осіб з пов’язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.
Відтак оперативна група ЗСУ затримала одного військовослужбовця російських збройних формувань. Йдеться про громадянина РФ – Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження.
У нього вилучили зброю та боєприпаси. Зазначається, що цей громадянин вже підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні тяжкого злочину (стаття 115 КК України) у 2010 році.
Наразі тривають слідчі дії.
- Нагадаємо, 26 серпня ТКГ відновила свою роботу після перерви. Російська сторона запросила до участі в засіданні Маю Пирогову. Після того, як вона покинула зустріч, ТКГ продовжила роботу.
- Під час засідання 15 вересня Росія знову намагалася залучити Маю Пирогову, яка була засуджена за тероризм на 10 років і оголошена Україною в розшук, до роботи гуманітарної підгрупи.