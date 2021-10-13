У середу, 13 жовтня, під час загального засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ), російські збройні формування вдалися до провокацій.

Про це повідомила Українська делегація для участі у ТКГ.

Російські збройні формування вдалися до провокацій під прикриттям проведення робіт із розмінування, яке проводиться для подальшого відкриття КПВВ “Золоте” з боку тимчасово окупованих територій.

Українська сторона надала гарантії безпеки під час проведення відповідних заходів, а маршрут та гранична точка висунення в сторону ЗСУ були чітко визначені.

“Близько 10:45 група озброєних осіб з пов’язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

Відтак оперативна група ЗСУ затримала одного військовослужбовця російських збройних формувань. Йдеться про громадянина РФ – Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження.

У нього вилучили зброю та боєприпаси. Зазначається, що цей громадянин вже підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні тяжкого злочину (стаття 115 КК України) у 2010 році.

Наразі тривають слідчі дії.