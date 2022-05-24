Збройні сили Колумбії відправлять до Європи своїх спеціалістів, які навчатимуть українських військових операції зі знешкодження наземних мін.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Згідно з заявою міністерства оборони Колумбії, їхні спеціалісти будуть відправлені в одну із країн НАТО, яка є сусідньою з Україною.

Загалом українців навчатимуть 11 військових інженерів з Колумбії.

“Колумбія, як зазвичай, віддана цінностям свободи та прав людини і в цьому випадку робить конкретний внесок як член та як глобальна країна-партнер НАТО”, – наголосив голова міноборони Колумбії Дієго Молано Апонте.

Варто додати, що напередодні США надали Колумбії офіційного статусу союзника Сполучених Штатів поза НАТО.

Представники Колумбії також були долучені до засідання міністрів оборони понад 40 країн, які обговорювали надання військової допомоги Україні у протистоянні з російським агресором.