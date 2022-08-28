ЗС Китаю привели у бойову готовність як відповідь на активність у Тайваньській протоці. Двоє американських кораблів пройшли біля Тайваню.

Про це повідомило китайське видання hk01.

Підрозділи командування перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Вони готові “своєчасно припинити будь-які провокації”.

“Два крейсери пройшли через Тайванську протоку і викликали галас у громадськості”, — заявив представник Східної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Ши І.

Він додав, що супровід американських крейсерів здійснила східна зона бойового командування НВАК. Вони контролювали діяльність кораблів США.

Зазначимо, що спікерка Палати представників Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 липня. Це сталося попри погрози “рішучих заходів” від Пекіну. У результаті скандальний візит відбувся, а після нього КНР оголосила про військові навчання біля півострова.