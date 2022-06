Про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 28 червня.

У повідомленні зазначається, що під час останньої серії ракетних ударів по всій території України з високою ймовірністю застосовувалися старі радянські ракети Х-22 і більш сучасні Х-101, які випустили з РФ та Білорусі.

Розвідники зауважили, ця зброя призначена для враження цілей стратегічної важливості, проте Росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги. Росіяни зібрали разом основні елементи шести різних армій, але змогли добитися лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком. Збройні сили РФ все більше виснажуються.

Також у міністерстві оборони Великої Британії ствердили, що після відступу з Сєвєродонецька українські військові продовжують закріплюватися у Лисичанську, завдаючи шкоди російським командним центрам та успішних ударів далеко вглиб тилу противника.

