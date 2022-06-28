Про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 28 червня.
У повідомленні зазначається, що під час останньої серії ракетних ударів по всій території України з високою ймовірністю застосовувалися старі радянські ракети Х-22 і більш сучасні Х-101, які випустили з РФ та Білорусі.
Розвідники зауважили, ця зброя призначена для враження цілей стратегічної важливості, проте Росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги. Росіяни зібрали разом основні елементи шести різних армій, але змогли добитися лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком. Збройні сили РФ все більше виснажуються.
Також у міністерстві оборони Великої Британії ствердили, що після відступу з Сєвєродонецька українські військові продовжують закріплюватися у Лисичанську, завдаючи шкоди російським командним центрам та успішних ударів далеко вглиб тилу противника.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/3jTRlGB574
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HomMb8vpb5
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 28, 2022
- Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти зазнали чималих втрат. Зокрема за 4 місяці повномасштабної війни російські окупанти втратили вже понад 35 тисяч своїх армійців.
- Також станом на початок 125-ої доби повномасштабного російського вторгнення, окупанти не припиняють штурмових дій у населених пунктах Донецької та Луганської областей, намагаючись повністю контролювати ці регіони. Водночас російські армійці продовжують завдавати ракетних та артилерійських ударів по інших українських областях.