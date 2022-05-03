Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Розвідка оприлюднила документ, де профспілкової організації цивільного персоналу Сибірському регіону скерували листа до голови уряду РФ Михайла Мішустіна. Вони скаржаться на низькі заробітні плати та що протягом значного часу індексація взагалі не проводилась.
Автори листа зазначили, що “процес зниження укомплектованості військових частин та установ цивільним персоналом має стійкий характер”. Відтак із підприємств масово звільняються кваліфіковані співробітники.
Українська розвідка стверджує, що подібні звернення скеровують не вперше через негативні наслідки міжнародних санкцій для російського ВПК.
- Нагадаємо, у РФ активізується кампанія з набору “добровольців” на військову службу за контрактом. Передбачається, що ними мають відновити втрати особового складу підрозділів, котрі брали участь у бойових діях на території України.
- Згідно з розвідними даними, понад чверть підрозділів, які Кремль залучив для вторгнення в Україну, у підсумку понад двомісячної повномасштабної війни, ймовірно, виявилися “неефективними”.
- Також відомо, що РФ прагне довго тримати Херсон під окупацією, оскільки це дозволить безпечніше контролювати Кримський півострів та просувати російську армію вздовж півдня та на захід України.