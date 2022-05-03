У Росії низькі заробітні плати спровокували зменшення цивільного персоналу військово-промислового комплексу (ВПК). Зокрема російські профспілкові організації у Сибірському регіоні скаржаться на заробіток.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідка оприлюднила документ, де профспілкової організації цивільного персоналу Сибірському регіону скерували листа до голови уряду РФ Михайла Мішустіна. Вони скаржаться на низькі заробітні плати та що протягом значного часу індексація взагалі не проводилась.

Автори листа зазначили, що “процес зниження укомплектованості військових частин та установ цивільним персоналом має стійкий характер”. Відтак із підприємств масово звільняються кваліфіковані співробітники.

Українська розвідка стверджує, що подібні звернення скеровують не вперше через негативні наслідки міжнародних санкцій для російського ВПК.