Про це повідомило Міноборони України у Facebook.

Wolfhound є шестиколісним вантажним варіантом бронетранспортера Mastiff. Він є британським варіантом південноафриканського Cougar.

Передані бронемашини оснащені великокаліберними кулеметами Browning M2 калібру 12,7 мм. Wolfhound має максимальну швидкість 90 км/год та може одночасно перевозити вісім військових з двома членами екіпажу.

Броня здатна витримати обстріл зі стрілецької зброї, підрив мін та саморобних вибухових пристроїв. Велика Британія всього передасть 120 бронемашин, з яких 80 — це Mastiff, Husky і Wolfhound.