Про це повідомило Міноборони України у Facebook.
Wolfhound є шестиколісним вантажним варіантом бронетранспортера Mastiff. Він є британським варіантом південноафриканського Cougar.
Передані бронемашини оснащені великокаліберними кулеметами Browning M2 калібру 12,7 мм. Wolfhound має максимальну швидкість 90 км/год та може одночасно перевозити вісім військових з двома членами екіпажу.
Броня здатна витримати обстріл зі стрілецької зброї, підрив мін та саморобних вибухових пристроїв. Велика Британія всього передасть 120 бронемашин, з яких 80 — це Mastiff, Husky і Wolfhound.
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