Протягом 2 та 3 жовтня Збройні сили України продовжували досягати успіхів у напрямку кордону з тимчасово окупованою Луганською областю. Більш того, 3 жовтня у так званій "ЛНР" заявили, що українські воїни перетнули межі Луганщини.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

2 і 3 жовтня українські війська продовжували досягати успіхів у східній частині Харківської області в напрямку кордону з Луганською областю. Зокрема міністерство оборони Росії випадково підтвердило, що українські війська просунулися на схід від Куп’янська (Харківщина) 2 жовтня, і заявило, що російські війська завдали удару позиціях ЗСУ в Петропавлівці (8 км на схід від Куп’янська) та Синьківці (10 км на північний схід від Куп’янська).

2 жовтня російський військовий оглядач повідомив, що українські війська готуються до подальшого просування на схід із району Куп’янськ-Петропавлівка, а 3 жовтня заявив, що українські війська провели розвідку у населеному пункті за 16 км на схід від Куп’янська.

3 жовтня українські війська також досягли успіхів біля кордону Харківсько-Луганської області на захід від Сватового. На геолокованих кадрах зафіксовано українських військових у Боровій і Шийківці: обидва населені пункти у межах 35 км на захід від Сватового. Українські джерела також повідомили, що ЗСУ відбили Ізюмське та Дружелюбівку, які приблизно за 25 км на південний захід від Сватового.

Також українські війська 2 та 3 жовтня продовжували зміцнювати позиції навколо Лиману та, ймовірно, досягли успіхів у напрямку кордону Луганської області.

Міноборони РФ заявило, що російські війська завдали удару по українських позиціях у Ямполівці 2 жовтня, підтвердивши, що українські війська контролюють територію приблизно в 15 км на північний схід від Лиману та в межах 10 км на захід від кордону з Луганською областю.

Російські джерела також заявили, що українські війська взяли під свій контроль Терни та Торське, відповідно за 15 км на північний схід та 13 км на схід від Лиману.

Повідомляється, що українські війська просунулися до ділянки шосе в районі Червонопопівки та Піщаного, які пролягають вздовж дороги Сватове-Кремінна за 5 км на північ від Кремінної.

Російські джерела обговорювали ці українські наступи на схід від Лиману з великим занепокоєнням і припускали, що українські війська, ймовірно, рухатимуться до кордону Луганської області та атакуватимуть Кремінну, що за 30 км на схід від Лиману.

Війська РФ, зокрема частини загону БАРС-13 і 20-ї загальновійськової армії, відійшли з району Лиману до 2 жовтня і знову закріпилися в Кремінній, де, за російськими джерелами, пролягає нова лінія фронту.

Представник псевдореспубліки “ЛНР” Андрій Марочко підтвердив, що українські війська 3 жовтня перетнули кордон Луганської області у невстановленому районі та закріпилися десь у напрямку Лисичанська.

“Російські джерела, схоже, все більше стурбовані тим, що українські війська продовжуватимуть просуватися на схід, щоб атакувати вразливі населені пункти в Луганській області”, – резюмували в ISW.