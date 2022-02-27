Сила спротиву української армії під час повномасштабного російського вторгнення стала сюрпризом як для світових партнерів, так і для самого агресора, хоч російська армія переважає в усіх параметрах. У чому ж секрет?

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Ось з чого складаються військові можливості двох країн:

Витрати на оборону: Україна витратила 4,7 мільярда доларів у 2021 році, трохи більше ніж десяту частину від 45,8 мільярда доларів Росії, що володіє ядерною зброєю, згідно з нещодавньою доповіддю Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) “Військовий баланс”.

Жива сила: Росія має 900 000 активних військовослужбовців у своїх збройних силах і 2 мільйони в резерві. В Україні 196 тис. та 900 тис. резервістів. У сухопутних військах Росія має подвійну перевагу: 280 тис. військових проти 125 600 українських. А її військово-повітряні сили майже в п’ять разів сильніші, від 165 до 35 тис. Росія мала близько 200 000 військовослужбовців в Україні та навколо неї.

Зброя та техніка: у Росії понад 15 857 бойових броньованих машин, наприклад, в Україні – 3 309. У ньому більше ніж у 10 разів більше літаків – 1391 на 128 українських та 821 гелікоптер на 55 українських, якщо врахувати літаки ВМС. Якщо в Росії 49 підводних човнів, то в Україні немає жодного, за даними ІІСС.

Бойова воля: українські сили, однак, розпочали кілька успішних контратак. Експерти відзначають, що найбільшою силою Збройних сил є суцільна бойова воля українських військових захищати свої домівки та сім’ї від російських окупантів.