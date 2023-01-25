Збройні сили України відступили від Соледара

Речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий офіційно повідомив про відступ українських військ з Соледара на Донеччині.

Про це він розповів у коментарі AFP.

За словами Череватого, ЗСУ вийшли з Соледара після місяців інтенсивних боїв.

“Протягом останніх тижнів українська армія покинула (Соледар – ред.) і відійшла на околиці міста на підготовлені позиції”, – уточнив він.

Соледар – невелике містечко на околиці Бахмута у Донецькій області. Росія протягом кількох тижнів стверджувала, що взяла місто під контроль, однак у Генштабі та Міноборони України не підтверджували заяви ворога.

Взяття Соледара є одним із найважливіших досягнень військ РФ у війні проти України з минулого літа, навіть попри те, що Соледар є невеликим містечком на Донеччині.

Цю ж інформацію Сергій Череватий також підтвердив і Суспільному.

“Для збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледара, закріпились на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Виконали основне завдання: не дали системно прорватися ворогу на Донецькому напрямку фронту й увійти в тил, а потім рухатись на оперативний простір”, – повідомив він.

Як стверджує Череватий, українським воїнам вдалось виснажити російських окупантів на цьому напрямку.

Він уточнив, що ЗСУ вдалось вирівняти лінію фронту, а росіяни не змогли ні оточити, ні взяти у полон українських воїнів.

“Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог, просто кидати бійців на убій. Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактику малих груп, щоб максимально виснажити ворога”, – резюмував Сергій Череватий.

Минулого тижня в район Соледара прибув конвой екстреної допомоги від ООН.

У британській розвідці ще 18 січня повідомляли про ймовірний вихід ЗСУ із Соледара.