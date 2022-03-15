15 березня Збройні Сили України відкинули ворога за межі його позицій під Харковом, завдавши нищівних втрат російським окупантам. Наразі втрати російських військ підраховують.

Про це повідомив голова Харківської обласної держадміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом, що є черговим доказом того, що Збройні Сили України не відступлять ні на метр.

По обіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. ЗСУ завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій.

У першій половині дня запекло билися з окупантами також в Руських Тишках. Зіткнення тривало понад годину. Українські бійці Збройних Сил так само змусили противника відступити на попередні позиції.

Наразі втрати ворога підраховуємо.