Про це повідомив голова Харківської обласної держадміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом, що є черговим доказом того, що Збройні Сили України не відступлять ні на метр.
По обіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. ЗСУ завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій.
У першій половині дня запекло билися з окупантами також в Руських Тишках. Зіткнення тривало понад годину. Українські бійці Збройних Сил так само змусили противника відступити на попередні позиції.
Наразі втрати ворога підраховуємо.
“Наші Збройні Сили України міцно тримають оборону до абсолютної перемоги. У ворога немає жодних шансів!”, – наголосив Синєгубов.
- Нагадаємо, на Харківщині оголосили тендер на підбиті російські танки. Однак він виявився жартівливим.
- За минулу добу в різних куточках України затримали 60 колаборантів. Служба безпеки викрила ще 20 російських диверсійних груп.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав російських військовослужбовців здаватися в полон. Їм обіцяно гідне ставлення, якого, за словами Президента, до них немає в армії РФ.
- У НАТО занепокоєні тим, що РФ може застосувати хімічну зброю в операції під “фальшивим прапором” в Україні.