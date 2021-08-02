Служба безпеки заявила про блокування причетного до вчинення тяжких злочинів угруповання, яким керував нардеп. Нардеп "ОПЗЖ" Ілля Кива підтвердив, що йдеться про керовану ним організацію "Патріоти — За життя".

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки не сповіщає, про яку організацію йдеться. Служба називає ліквідоване угрупування “силовим осередком проросійського громадського об’єднання, яке контролював народний депутат України”. Ім’я народного депутата так само не називається.

За даними досудового розслідування, це угруповання спеціалізувалося на вчиненні злочинів і провокативних дій, спрямованих на розхитування ситуації в країні.

Як приклад СБУ наводить інцидент, що трапився в березі. Тоді, як сповіщається, лідер групи разом з її учасниками завдали ножові поранення ідеологічному опоненту.

Спецоперація з блокування діяльності угрупування відбулася в Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську. За місцями проживання зловмисників та офісному приміщенні ГО правоохоронці виявили:

холодну зброю;

інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій стосовно ідеологічних опонентів;

партію канабісу та обладнання для його вирощування.

Лідерові угруповання повідомили про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зауважимо, що з літа 2020 року функціонує організація “Патріоти – За життя”, яку неофіційно називають бойовим крилом партії “ОПЗЖ”. Очільником руху є народний депутат від “ОПЗЖ” Ілля Кива.

На своїй сторінці в Facebook Ілля Кива підтвердив, що в пресрелізі СБУ йдеться саме про керовану ним організацію.

У своєму відеозверненні, яке згодом було видалено, нардеп переконує, що СБУ веде кампанію з його дискредитації.

Кива також заявляє, що свідчення проти угрупування правоохоронцям нібито дала людина, яку утримували в катівнях СБУ і якій погрожували.

“На сьогодні ця людина від них втекла і дала правдиві свідчення, що його змусили обмовити і погрожували вбивством, примушували підписувати папери. … Вся ця справа, про котру гучно заявлено СБУ, вона надута і побудована на неправдивих свідченнях, у яких вже зізнався свідок. Він втік від СБУшників, сьогодні вже дав свідчення в Генеральній прокуратурі”, — каже Кива.

Нардеп також переконує, що працівники СБУ планували вбити свідка, а вбивство “повісити” на його організацію.

#Букви звернулися до СБУ з проханням прокоментувати озвучені народним депутатом тези.

Нагадаємо, коли “Патріоти — За життя” було створено, Кива заявляв, що організація має об’єднати людей, “які бажають повернути мир, порядок і повагу до героїчного минулого України”.

В серпі 2020 року на трасі Київ-Харків автобус з представниками організації “Патріоти – За життя” був розстріляний невідомими.

29 листопада під офісом “Національного корпусу” стався вибух. Голова центрального штабу “НК” Максим Жорін заявляв, що до вибуху можуть бути причетні народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива та регіональний керівник громадського руху “Патріоти – За Життя” Олег Ширяєв.

Ширяєв був затриманий на початку липня. За інформацією ЗМІ, у справі щодо рейдерського захоплення елеватора на Харківщині у 2018 році.

За словами Іллі Киви, Ширяєв також є тим самим лідером угруповання, якому працівники СБУ повідомили про підозру у вчиненні злочину.