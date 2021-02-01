Збройні сили М’янми заявили про плани провести нові вибори

Збройні сили М'янми, які захопили владу в країні після арешту її керівників, заявили про плани провести нові вибори.

Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhuanet.

Військові М’янми виступили по телебаченню з заявою, в якій говориться, що по завершенні надзвичайного стану в країні повинні пройти нові вибори.

Військові заявили, що під час режиму надзвичайного стану вони реформують Федеральну виборчу комісію і повторно перевірять процес загальних виборів в листопаді минулого року.

Також вони будуть “продовжувати вживати заходів для боротьби з пандемією COVID-19 і сприяти відновленню економіки”.

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.