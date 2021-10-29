Збройні сили України посіли 25-те місце у рейтингу 140 найпотужніших армій світу, піднявшись на дві позиції в порівнянні з 2020 роком.

Про це свідчить рейтинг Global Firepower Index 2021.

Рейтинг враховує людські ресурси; актуальну потужність її сухопутних, військово-морських та повітряних військ; логістичні можливості держави (зокрема для переміщення військ); паливні ресурси; фінансові можливості та витрати на оборону, а також географію (включаючи протяжність кордонів і т. д.).

За даними рейтингу, найпотужніша армія у США. На другому та третьому місцях опинилися Росія й Китай відповідно.

Армія України посіла 25 місце. За даними дослідження, понад 15,5 млн українців з майже 44 млн громадян теоретично можуть бути придатними до військової служби, а призовного віку щорічно досягають понад 470 тис. людей.

Найслабші армії виявилися у Бутану, частково визнаної республіки Косово та Ліберії.