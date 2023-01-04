«Збираємо плейліст й жарти з особистих листувань»: церемонія прощання із загиблим режисером монтажу Віктором Ониськом відбудеться у незвичному форматі

Нещодавно на фронті, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув український режисер монтажу Віктор Онисько. 5 січня відбудеться прощання із загиблим захисником, проте церемонія пройде у незвичному форматі – з жартами із особистих листувань.

Про це повідомила у Twitter подруга Віктора, культурна менеджерка Олена Масон.

У своєму дописі вона опублікувала фото на тлі трун і написала, що наразі оформляє свідоцтво про смерть загиблого героя. А також подякувала за квест й наголосила, що ніколи не була в таких місцях.

“Ми вирішили робити незвичайне прощання. Збираємо плейліст, фотки, жарти з особистих листувань. Цвяхом вечора буде улюблений Вітін коктейль “дибіл”, ну, і для вибору – “дибіл з лимоном”, – написала Олена Масон.

Також вона зазначила, що урна латунна коштує 7 800 гривень, й додала : “то ми вирішили, що це ні до чого. Шукаємо найкрасивішу банку з-під кави, для нашого красуна”. Крім того, вона опублікувала фото зі шкарпетками, які дружина загиблого Ольга обрала під його форму.

Значить Вітя, Оля вибрала під твою форму шкарпетки. Я одобріла. pic.twitter.com/eygdsoauWy — Olena Mason (@OlenaMason) January 4, 2023

“Друже, якщо ти щось і залишив нам всім – так це чорний гумор та всі ці жарти про небесний панішмент, на якому ми тримаємось всі ці дні”, – підсумувала Олена Масон.

Зазначимо, що Віктор Онисько працював над такими українськими фільмами, які можуть бути знайомі глядачеві: “Сторожова застава”, “Захар Беркут”, “Віддана”.

У кіностудії назвали загибель захисника України неймовірною втратою для кіноспільноти та держави загалом.

“Неймовірна втрата для кіноспільноти та України. Вічна шана герою. Щирі співчуття рідним і близьким”, – йдеться у дописі “Довженко-центру”.

“Моє серце назавжди залишиться у страшному 2022-му. Бо у ньому лишився ти. Мій герой. Моя любов. Моє все. Не знаю, як далі жити і дихати без тебе. Не знаю, чи зможу коли-небудь знову мріяти”, – написала про Віктора Ониська його дружина Ольга.

Вона наголосила, що єдине, чого хоче – щоб якомога більше росіян було знищено, аби якомога менше людей відчули біль втрати.

У Віктора Ониська лишилася 9-річна донечка.