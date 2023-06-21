Джерело: tvp.info
Факт завершення розслідування справи про шпигунство підтвердив речник прокуратури Познані Лукаш Вавжиняк.
Служба військової контррозвідки затримала громадян РБ у квітні 2022 року. Чоловіки вдавали, ніби шукають роботу в Польщі, тоді як насправді шпигували на користь білоруської військової розвідки.
Вони здобували та збирали інформацію про Збройні сили Республіки Польща та критично важливі для оборони країни об’єкти інфраструктури”, – зазначив прокурор.
Білоруси приїхали до Польщі під виглядом водіїв. Шпигунська діяльність була зосереджена на військових частинах і цивільних об’єктах у західній Польщі.
З моменту затримання чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Це черговий обвинувальний акт у справі про шпигунство. У спецслужбах зауважили, що з початком повномасштабної війни РФ проти України у Польщі посилилася російська та білоруська шпигунська діяльність.
Прокуратура та служби активізували свою діяльність, розпочавши подальші кримінальні провадження щодо шпигунства на користь спецслужб Росії та Білорусі.
Нагадаємо, у Польщі іноземцю, який зізнався у шпигунстві на користь Росії, загрожує до 10 років позбавлення волі. Як повідомляє окружна прокуратура в Гданську, він перебуває у країні з січня.
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