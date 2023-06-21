Прокуратура Познані висунула обвинувальний акт проти двох білорусів, підозрюваних у шпигунській діяльності на заході Польщі. Громадяни РБ збирали інформацію про Військо Польське та критичну інфраструктуру.

Джерело: tvp.info

Факт завершення розслідування справи про шпигунство підтвердив речник прокуратури Познані Лукаш Вавжиняк.

Служба військової контррозвідки затримала громадян РБ у квітні 2022 року. Чоловіки вдавали, ніби шукають роботу в Польщі, тоді як насправді шпигували на користь білоруської військової розвідки.

Вони здобували та збирали інформацію про Збройні сили Республіки Польща та критично важливі для оборони країни об’єкти інфраструктури”, – зазначив прокурор.

Білоруси приїхали до Польщі під виглядом водіїв. Шпигунська діяльність була зосереджена на військових частинах і цивільних об’єктах у західній Польщі.

З моменту затримання чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Це черговий обвинувальний акт у справі про шпигунство. У спецслужбах зауважили, що з початком повномасштабної війни РФ проти України у Польщі посилилася російська та білоруська шпигунська діяльність.

Прокуратура та служби активізували свою діяльність, розпочавши подальші кримінальні провадження щодо шпигунства на користь спецслужб Росії та Білорусі.

Нагадаємо, у Польщі іноземцю, який зізнався у шпигунстві на користь Росії, загрожує до 10 років позбавлення волі. Як повідомляє окружна прокуратура в Гданську, він перебуває у країні з січня.