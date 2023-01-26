Служба безпеки України викрила у своїх лавах чергового зрадника, який збирав дані для передачі російським спецслужбам.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ разом з Державним бюро розслідувань викрило співробітника одного з підрозділів СБУ у Запорізькій області, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб.

Як вдалось з’ясувати, після повномасштабного російського вторгнення зрадник приховано збирав установчі дані своїх колег та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ.

“Сьогодні Служба працює як єдина команда і робить максимум задля перемоги України. І самоочищення наших лав від зрадників – важлива частина цього процесу. Раджу усвідомити всім: СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом”, – наголосив очільник Служби безпеки Василь Малюк.

На даний час зраднику повідомлено про підозру у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) посадовцю повідомлено про підозру.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Слідчо-оперативні дії проводили за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.