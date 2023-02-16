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Збита китайська повітряна куля спершу прямувала до Гаваїв, але злетіла з курсу – Reuters

За траєкторією китайська повітряна куля мала пройти над Гуамом і Гаваями, але була збита з курсу вітрами. Кулю відстежили, коли вона злетіла з острова Хайнань поблизу південного узбережжя Китаю.

Четвер, 16 лютого 2023, 12:53
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Про це повідомило Reuters.

Інформацію озвучив офіційний представник США за умови анонімності. США звинувачували Китай у використанні аеростата для спостереження, а Китай заявляв, що це цивільне дослідницьке судно, яке дрейфувало через Алеутські острови на Алясці, потім через Канаду та центральні Сполучені Штати.

Після збиття кулі ще більше загострилися американо-китайські відносини. Держсекретар США Ентоні Блінкен відклав запланований минулого тижня візит до Пекіна.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь не відповів на запитання про те, чи мала повітряна куля пролетіти над Гуамом і Гаваями. Він повторив позицію Китаю, що Сполучені Штати не повинні “надмірно реагувати”.

Збройні сили США раніше вилучили важливу електроніку з повітряної кулі, а також значні частини самого судна.

Теги: Китай, китайська повітряна куля, повітряна куля, США

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