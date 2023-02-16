Збита китайська повітряна куля спершу прямувала до Гаваїв, але злетіла з курсу – Reuters

Про це повідомило Reuters.
Інформацію озвучив офіційний представник США за умови анонімності. США звинувачували Китай у використанні аеростата для спостереження, а Китай заявляв, що це цивільне дослідницьке судно, яке дрейфувало через Алеутські острови на Алясці, потім через Канаду та центральні Сполучені Штати.
Після збиття кулі ще більше загострилися американо-китайські відносини. Держсекретар США Ентоні Блінкен відклав запланований минулого тижня візит до Пекіна.
Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь не відповів на запитання про те, чи мала повітряна куля пролетіти над Гуамом і Гаваями. Він повторив позицію Китаю, що Сполучені Штати не повинні “надмірно реагувати”.
Збройні сили США раніше вилучили важливу електроніку з повітряної кулі, а також значні частини самого судна.
- 2 лютого у повітряному просторі США було помічену повітряну кулю. Як виявилося, об’єкт був китайським розвідувальним аеростатом.
- У Китаї заявили, що повітряна куля була “цивільним” об’єктом, спеціально призначеним для “метеорологічних цілей” і випадково потрапила у повітряний простір США. Пекін відкинув звинувачення Вашингтона.
- Розвідувальне співтовариство США пов’язало збитий 4 лютого китайський аеростат з масштабною програмою стеження, яку проводить КНР. Такі кулі вже багато років збирають інформацію про військові об’єкти в різних країнах і регіонах, які становлять для КНР стратегічний інтерес.
- У КНР не забажали відповідати на запит США щодо телефонного дзвінку на тлі збиття китайського розвідувального аеростата, який нібито виконував метеорологічні дослідження та випадково опинився в американському повітряному просторі.
- Американський винищувач F-22 ракетою AIM 9X збив невідомий об’єкт над Канадою. За останній тиждень це третій об’єкт, збитий над повітряним простором Північної Америки.