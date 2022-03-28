Збита над Києвом ракета потрапила у приватний будинок й спровокувала пожежу

Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальникам надійшла інформація про загоряння о 23:12. Вони встановили, що вогонь розповсюдився через влучання уламків ракети у будинок. За даними ДСНС, загорівся саме гараж на приватній території.

Співробітники ДСНС змогли локалізувати пожежу о 0:27. Загоряння спровокувало сильне задимлення. Через годину її повністю ліквідували на площі 100 квадратних метрів.