Збитки меліоративної системи через підрив Каховської ГЕС сягнули понад 150 мільярдів

Збитки державного майна меліоративних систем і каналів унаслідок підриву росіянами Каховської дамби сягнули 150-160 млрд грн, проте точні дані можна буде визначити після деокупації територій.

Джерело: пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У відомстві розглядають варіант, що меліоративні системи після підриву Каховської ГЕС будуть зруйновані або демонтовані окупантами.

“Без відновлення джерела водопостачання говорити про зрошуване землеробство на півдні України найближчим часом неможливо”, – йдеться повідомленні.

У Мінагрополітики нагадали, що Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% систем у Херсонській, 74% – у Запорізькій і 30% – у Дніпропетровській областях. Також воно було джерелом живлення для 584 тис. га земель, на які подавали воду для зрошення. Зокрема Каховський магістральний канал обслуговував 326 тис. га, Північно-Кримський – 39,7 тис. га сільськогосподарських земель.

Окрім того, низка систем у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях здійснювала окремий водозабір із Каховського водосховища на загальну площу зрошення 218,3 тис. га.

Варто додати, що заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що через неможливість повноцінного здійснення сільськогосподарської діяльності на затоплених територіях втрати українського агросектору від руйнування Каховської ГЕС можуть зрости до понад 10 мільярдів доларів.

Зауважимо, в.о. генерального директора ДП “Ліси України” Юрій Болоховець повідомив, що підрив росіянами Каховської гідроелектростанції спричинив підтоплення майже 55 тис. га лісу на Херсонщині, результатом чого стане масова загибель диких тварин.

Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС 160 тисяч птахів та понад 20 тисяч диких тварин – під загрозою загибелі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наслідки підриву дамби Каховської гідроелектростанції стануть зрозумілими приблизно за тиждень.

Стало відомо, що Україна домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків, спричинених підривом російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

На супутникових фото, які з’явилися у мережі 6 червня, можна помітити наслідки підриву Каховської гідроелектростанції російськими військами.