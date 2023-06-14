російсько-українська війна
16:44 Швеція оштрафувала Spotify на 5,4 мільйона доларів за порушення правил конфіденційності користувачів
16:29 Дніпровська РДА Києва закупила для укриттів іграшкові барабани на майже 1 млн гривень
16:12 Канада відкрила новий ринок для української молочної продукції
16:05 Збитки меліоративної системи через підрив Каховської ГЕС сягнули понад 150 мільярдів
15:40 Коля Сєрга, Міша Крупін і Саша Чемеров випустили пісню про Білгород та кліп, головним героєм якого є Залужний
15:39 Найвідоміший у світі ранній предок людини Люсі могла ходити прямо, як і сучасна людина – дослідження
15:33 ЦРУ застерігало Україну від диверсії на Nord Stream – розслідування
15:32 Справа Дональда Трампа: експрезидент США має проблеми через надсекретні документи
15:28 Численні симптоми безсоння підвищують ризик інсульту в осіб віком до 50 років – дослідження CNN
15:04 У лавах ЗСУ затримали російського «крота», який мав намір «злити» окупантам напрямки контрнаступу
14:59 Данія планує у серпні розпочати навчання українських пілотів на F-16
14:46 Лідери НАТО схиляються до думки залишити Столтенберга генсеком через труднощі з узгодженням його наступника – FT
14:41 До +30 градусів: синоптикиня повідомила про суттєве потепління в Україні
14:38 Залужний не дозволив підірвати київські мости на початку повномасштабного вторгнення
14:21 Джонні Депп отримав 1 млн доларів від ексдружини Ембер Герд через рік після виграної справи у суді
14:14 У війні проти РФ загинув 25-річний футболіст аматорського клубу «Кудрівка»
14:02 На узбережжя Чорного моря винесло 204 тритонів, внесених до Червоної книги України: з них були живими лише 55
13:59 Білий дім розкритикував трансгендерну активістку Роуз Монтойя за «неналежну та неповажну» поведінку на їхньому заході
13:57 СБУ повідомила про підозру прокремлівському ідеологу Олександру Дугіну
13:50 Затоплення Херсонщини: вода повністю відійшла з трьох населених пунктів
13:39 Донеччина: за добу росіяни здійснили 15 вогневих атак, є загиблі та поранені
13:30 Російські окупанти не дозволяють перевести п’ятий енергоблок ЗАЕС у режим «холодного зупину»
13:24 Росіяни посилили атаки на тилові регіони, зменшивши інтенсивність обстрілів на півдні України — ОК «Південь»
13:15 Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»
13:12 Внаслідок нічної атаки РФ пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано – Міненерго
12:29 Дівчина померла в китайському таборі для схуднення, намагаючись скинути 90 кілограмів
12:24 Окупанти обстріляли автомобіль на Сумщині: загинуло 6 осіб
12:04 В Академії генштабу РФ почали вивчати Залужного після відгуку на Герасимова — BBC
11:59 Десятки тисяч людей евакуювали: Індія та Пакистан готуються до циклону Біпарджой
11:23 В ООН заявили, що підрив Каховської ГЕС призведе до зростання цін на продовольство
11:21 У Києві викрито компанію, яка допомагала «Росатому» будувати АЕС у різних країнах
11:17 Путін натякає на чергову спробу взяти Київ
11:06 Путін визнав, що Росії не вистачає зброї та безпілотників
10:42 У російському Сочі через сильні опади вийшла з берегів ріка, яка затопила вулиці та будинки
10:42 Візит глави МАГАТЕ на Запорізьку АЕС відкладено
10:41 Google заявив про запуск двох нових функцій на основі штучного інтелекту

Збитки меліоративної системи через підрив Каховської ГЕС сягнули понад 150 мільярдів

Збитки державного майна меліоративних систем і каналів унаслідок підриву росіянами Каховської дамби сягнули 150-160 млрд грн, проте точні дані можна буде визначити після деокупації територій.

Середа, 14 червня 2023, 16:05
Підтримати

Джерело: пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У відомстві розглядають варіант, що меліоративні системи після підриву Каховської ГЕС будуть зруйновані або демонтовані окупантами.

“Без відновлення джерела водопостачання говорити про зрошуване землеробство на півдні України найближчим часом неможливо”, – йдеться повідомленні.

У Мінагрополітики нагадали, що Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% систем у Херсонській, 74% – у Запорізькій і 30% – у Дніпропетровській областях. Також воно було джерелом живлення для 584 тис. га земель, на які подавали воду для зрошення. Зокрема Каховський магістральний канал обслуговував 326 тис. га, Північно-Кримський – 39,7 тис. га сільськогосподарських земель.

Окрім того, низка систем у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях здійснювала окремий водозабір із Каховського водосховища на загальну площу зрошення 218,3 тис. га.

Варто додати, що заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що через неможливість повноцінного здійснення сільськогосподарської діяльності на затоплених територіях втрати українського агросектору від руйнування Каховської ГЕС можуть зрости до понад 10 мільярдів доларів.

Зауважимо, в.о. генерального директора ДП “Ліси України” Юрій Болоховець повідомив, що підрив росіянами Каховської гідроелектростанції спричинив підтоплення майже 55 тис. га лісу на Херсонщині, результатом чого стане масова загибель диких тварин.

Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС 160 тисяч птахів та понад 20 тисяч диких тварин – під загрозою загибелі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наслідки підриву дамби Каховської гідроелектростанції стануть зрозумілими приблизно за тиждень.

Стало відомо, що Україна домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків, спричинених підривом російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

На супутникових фото, які з’явилися у мережі 6 червня, можна помітити наслідки підриву Каховської гідроелектростанції російськими військами.

Теги: дамба, втрати, гребля, Деокупація, держмайно, збитки, меліоративна система, наслідки підриву Каховської ГЕС

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook