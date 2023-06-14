Збитки меліоративної системи через підрив Каховської ГЕС сягнули понад 150 мільярдів

Джерело: пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
У відомстві розглядають варіант, що меліоративні системи після підриву Каховської ГЕС будуть зруйновані або демонтовані окупантами.
“Без відновлення джерела водопостачання говорити про зрошуване землеробство на півдні України найближчим часом неможливо”, – йдеться повідомленні.
У Мінагрополітики нагадали, що Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% систем у Херсонській, 74% – у Запорізькій і 30% – у Дніпропетровській областях. Також воно було джерелом живлення для 584 тис. га земель, на які подавали воду для зрошення. Зокрема Каховський магістральний канал обслуговував 326 тис. га, Північно-Кримський – 39,7 тис. га сільськогосподарських земель.
Окрім того, низка систем у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях здійснювала окремий водозабір із Каховського водосховища на загальну площу зрошення 218,3 тис. га.
Варто додати, що заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що через неможливість повноцінного здійснення сільськогосподарської діяльності на затоплених територіях втрати українського агросектору від руйнування Каховської ГЕС можуть зрости до понад 10 мільярдів доларів.
Зауважимо, в.о. генерального директора ДП “Ліси України” Юрій Болоховець повідомив, що підрив росіянами Каховської гідроелектростанції спричинив підтоплення майже 55 тис. га лісу на Херсонщині, результатом чого стане масова загибель диких тварин.
Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС 160 тисяч птахів та понад 20 тисяч диких тварин – під загрозою загибелі.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наслідки підриву дамби Каховської гідроелектростанції стануть зрозумілими приблизно за тиждень.
Стало відомо, що Україна домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків, спричинених підривом російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.
ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.
На супутникових фото, які з’явилися у мережі 6 червня, можна помітити наслідки підриву Каховської гідроелектростанції російськими військами.
- Через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС затоплено Національний природний парк “Нижньодніпровський”.
- Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод.
- В Одеській області почали фіксувати негативні наслідки підриву Каховської ГЕС, зокрема перевищення норми опріснення морської води.
- Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у зонах підтоплення в Херсонській області спостерігається підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів.
- Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила підрив росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.
- Нагадаємо, вартість будівництва нової ГЕС може скласти близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а й про відновлення цілісності величезної греблі.