Про це йдеться на офіційному сайті Світового банку.
За даними звіту Світового банку, два потужні землетруси, що сталися 6 лютого 2023 року, завдали прямих фізичних збитків у Туреччині на суму 34,2 млрд доларів США, що еквівалентно 4% ВВП країни у 2021 році.
Зокрема, у звіті зазначається, що витрати на відновлення та реконструкцію будуть набагато більшими від збитків – потенційно вдвічі. Опріч цього, продовження підземних поштовхів, ймовірно, збільшить суму збитків.
Глобальна швидка оцінка збитків після стихійного лиха (GRADE), що зосереджується на прямих фізичних збитках у Туреччині, оцінює, що 1,25 млн людей тимчасово залишилися без даху над головою через помірні та серйозні пошкодження або повне руйнування будівель.
За даними звіту, 81% збитків зосереджено в провінціях Хатай, Кахраманмараш, Газіантеп, Малатья та Адияман, де проживає близько 6,45 млн людей (приблизно 7,4% від населення Туреччини загалом).
Крім того, у звіті йдеться про те, що прямі збитки, завдані житловим будинкам, становлять 53% (18 млрд доларів США) від загальних збитків, 28% збитків (9,7 млрд доларів США) завдано нежитловим будівлям (наприклад, закладам охорони здоров’я, школам, урядовим будівлям і будівлям приватного сектору), а ще 19% збитків (6,4 млрд доларів) пов’язані з інфраструктурою (наприклад, дороги, об’єкти енергетичної інфраструктури, водопостачання).
У Світовому банку зазначили, що оцінки збитків у звіті не включають ширші економічні наслідки та втрати для турецької економіки або вартість відновлення та реконструкції, яка може бути значно більшою, ніж прямі збитки, і потребує глибшої оцінки.
Зазначимо, що, за останніми даними, кількість жертв землетрусів, що сталися в Туреччині, зросла до понад 44 тисяч осіб.
- 20 лютого у Туреччині сталися два землетруси: магнітудою 6,4 бала у провінції Хатаї на півдні Туреччини, а згодом – магнітудою 5,8 бала в районі Самандаг.
- Внаслідок потужного землетрусу у Туреччині, який сколихнув країну 6 лютого, загинули 46-річна українка разом зі своїми двома синами.
- Під час пошуково-рятувальних робіт в Туреччині, спричинених смертоносним землетрусом магнітудою 7,8 бала, українські рятувальники знайшли та вилучили 58 тіл. Крім того, надано медичну допомогу 15 особам та врятовано жінку.