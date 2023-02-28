Збитки від землетрусів у Туреччині перевищують 34 мільярди доларів, проте витрати на відновлення та реконструкцію будуть приблизно вдвічі більшими.

Про це йдеться на офіційному сайті Світового банку.

За даними звіту Світового банку, два потужні землетруси, що сталися 6 лютого 2023 року, завдали прямих фізичних збитків у Туреччині на суму 34,2 млрд доларів США, що еквівалентно 4% ВВП країни у 2021 році.

Зокрема, у звіті зазначається, що витрати на відновлення та реконструкцію будуть набагато більшими від збитків – потенційно вдвічі. Опріч цього, продовження підземних поштовхів, ймовірно, збільшить суму збитків.

Глобальна швидка оцінка збитків після стихійного лиха (GRADE), що зосереджується на прямих фізичних збитках у Туреччині, оцінює, що 1,25 млн людей тимчасово залишилися без даху над головою через помірні та серйозні пошкодження або повне руйнування будівель.

За даними звіту, 81% збитків зосереджено в провінціях Хатай, Кахраманмараш, Газіантеп, Малатья та Адияман, де проживає близько 6,45 млн людей (приблизно 7,4% від населення Туреччини загалом).

Крім того, у звіті йдеться про те, що прямі збитки, завдані житловим будинкам, становлять 53% (18 млрд доларів США) від загальних збитків, 28% збитків (9,7 млрд доларів США) завдано нежитловим будівлям (наприклад, закладам охорони здоров’я, школам, урядовим будівлям і будівлям приватного сектору), а ще 19% збитків (6,4 млрд доларів) пов’язані з інфраструктурою (наприклад, дороги, об’єкти енергетичної інфраструктури, водопостачання).

У Світовому банку зазначили, що оцінки збитків у звіті не включають ширші економічні наслідки та втрати для турецької економіки або вартість відновлення та реконструкції, яка може бути значно більшою, ніж прямі збитки, і потребує глибшої оцінки.

Зазначимо, що, за останніми даними, кількість жертв землетрусів, що сталися в Туреччині, зросла до понад 44 тисяч осіб.