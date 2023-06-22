Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, зараз триває верифікація нових даних. Тож розмір шкоди може сягнути сотні мільярдів гривень.

“Ми об’єктивно розуміємо, що частину екосистем втратили назавжди. Вони вже не відновляться. Ми втратили ендемічні види тварин. Це види, які існували лише в одному місці на землі – на Півдні України. Ми втратили половину лісу на цій території”, – зазначив Руслан Стрілець.

За його словами, за дорученням президента готується план відновлення регіону, який постраждав від підриву греблі Каховської ГЕС. Міндовкілля спільно із науковцями шукає шляхи і напрацьовує конкретні кроки, щоб зберегти екосистеми.

Зазначимо, що збитки державного майна меліоративних систем і каналів унаслідок підриву росіянами Каховської дамби сягнули 150-160 млрд грн, проте точні дані можна буде визначити після деокупації територій.

У Мінагрополітики розглядають варіант, що меліоративні системи після підриву Каховської ГЕС будуть зруйновані або демонтовані окупантами.

“Без відновлення джерела водопостачання говорити про зрошуване землеробство на півдні України найближчим часом неможливо”, – йдеться повідомленні.

У Мінагрополітики нагадали, що Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% систем у Херсонській, 74% – у Запорізькій і 30% – у Дніпропетровській областях. Також воно було джерелом живлення для 584 тис. га земель, на які подавали воду для зрошення. Зокрема Каховський магістральний канал обслуговував 326 тис. га, Північно-Кримський – 39,7 тис. га сільськогосподарських земель.

Окрім того, низка систем у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях здійснювала окремий водозабір із Каховського водосховища на загальну площу зрошення 218,3 тис. га.