Сили окупанта зазнають значних втрат від відсічі українських захисників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Верховний головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам.

В районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ.

“Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська зазнають втрат”, – зазначили у генштабі.