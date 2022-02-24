Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Верховний головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам.
В районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ.
“Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська зазнають втрат”, – зазначили у генштабі.
- Є жертви та поранені від обстрілів російської та білоруської окупаційних армій.
- Якщо ваше житло розташоване в зоні регулярних збройних зіткнень, потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою) – це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями. Як поводитися під час обстрілів, читайте.