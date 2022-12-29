Вранці 29 грудня Росія знову запустила по цивільній інфраструктури України десятки ракет. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Українське ППО збило 54 ракети та 11 ударних БПЛА.

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні, опублікованому на Telegram-каналі президента.

Володимир Зеленський подякував бійцям Повітряних сил, які успішно відбили російську атаку – українська ППО збила 54 ракети та 11 ударних безпілотників. Президент відзначив також зусилля інших українських військових:

“Відзначилися наші воїни по всій Україні, і я дякую всім нашим повітряним командуванням: “Центру”, “Півдню”, “Сходу” та “Заходу”. А особливо ми всі з вами вдячні воїнам 96-ї Київської, 160-ї Одеської та 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші”.

Проте, сьогодні внаслідок російських масованих атак було і кілька влучань по цивільній, зокрема критичній інфраструктурі. Енергетики та ремонтні бригади протягом дня докладають усіх зусиль, аби мінімізувати наслідки.

“Я дякую всім, хто працює заради відновлення постачання енергії”, – сказав президент.

Він додав, що з кожним ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут. Зеленський переконаний, що статус найбільшого терориста у світі довго матиме наслідки для Росії та її громадян. В Росії стає все менше ракет, а кожна нова випущена по Україні ракета закріплює, що ворога чекає трибунал.