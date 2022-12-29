Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні, опублікованому на Telegram-каналі президента.
Володимир Зеленський подякував бійцям Повітряних сил, які успішно відбили російську атаку – українська ППО збила 54 ракети та 11 ударних безпілотників. Президент відзначив також зусилля інших українських військових:
“Відзначилися наші воїни по всій Україні, і я дякую всім нашим повітряним командуванням: “Центру”, “Півдню”, “Сходу” та “Заходу”. А особливо ми всі з вами вдячні воїнам 96-ї Київської, 160-ї Одеської та 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші”.
Проте, сьогодні внаслідок російських масованих атак було і кілька влучань по цивільній, зокрема критичній інфраструктурі. Енергетики та ремонтні бригади протягом дня докладають усіх зусиль, аби мінімізувати наслідки.
“Я дякую всім, хто працює заради відновлення постачання енергії”, – сказав президент.
Він додав, що з кожним ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут. Зеленський переконаний, що статус найбільшого терориста у світі довго матиме наслідки для Росії та її громадян. В Росії стає все менше ракет, а кожна нова випущена по Україні ракета закріплює, що ворога чекає трибунал.
- Вранці 29 грудня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Є влучання та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.
- Під час сьогоднішнього масованого удару російські окупанти випустили по Україні 69 ракет. Із них 54 було збито силами української ППО.