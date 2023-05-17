Британські розвідники зауважили, що протягом останніх днів загострились повітряні бої між Україною та РФ. Зокрема фахівці прокоментували збиття Україною російської ракет "Кинджал" та падіння гелікоптерів і винищувачів у Брянській області РФ.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Фахівці зауважили, що лише 13 травня у Брянській області РФ, яка межує з Україною, впали два гелікоптери та два винищувачі Повітряно-космічних сил Росії. Британські розвідники додали, що, ймовірно, всі вони були збиті.

На думку фахівців, посилення повітряної загрози над прикордонним регіоном РФ викличе занепокоєння у Повітряно-космічних сил Росії, оскільки Брянську область використовують для розгортання повітряних сил у війні проти України.

Також у розвідці нагадали, що на початку травня цього року Україна вперше знищила російську ракету “Кинджал”. Опісля РФ знову застосувала цей вид ракет проти України, але і їх було знищено.

“Очевидна вразливість “Кинджалів”, ймовірно, є несподіванкою та збентеженням для Росії, оскільки російський президент Володимир Путін рекламував систему як непереможну”, – резюмували фахівці.