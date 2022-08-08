Зчеплення є дуже важливим для роботи автомобіля, оскільки воно поєднує ходову частину з моторною. Сутність полягає у тому, що під час їзди двигун працює, передаючи обертовий момент колесам. Для того, щоб вони могли перебувати у нерухомому стані, і не потрібно було кожного разу глушити машину, використовують зчеплення. Окрім цього, без нього ви не зможете плавно почати рух автомобіля з місця. Звідси й випливає його важливість для машини.

У разі зношування, пошкодження або несправності зчеплення варто не затягувати та поміняти цю деталь. Ми з радістю допоможемо, якщо ви бажаєте купити зчеплення в Києві або замовити доставку в інше місто.

Але спочатку варто дізнатися основні причини несправностей, до яких можна віднести:

Зношення вижимного підшипника. Несумісність деталей автомобіля. Некоректна установка ричагу педалі зчеплення. Потрапляння повітря до гідравлічного трубопроводу. Зношення робочого циліндра, протікання в ньому. Розтягнення або надрив у тросі зчеплення.

Основні ознаки несправності зчеплення

Будь-який досвідчений водій одразу помітить зміну у поведінці його автомобіля. Проблеми зі зчепленням не є виключенням. Характерні ознаки несправностей:

Нетипові звуки під час натискання педалі. Поганий вижим, важко включається передача. Якщо натискати на педаль стало важче, ніж раніше, будь-які зміни у її положенні.

Якщо помічаєте ці ознаки, варто одразу звернутися до станцій технічного обслуговування автомобілей.

Купляйте зчеплення в UkrParts

Пропонуємо переглянути наш каталог зчеплень, де ви знайдете деталь, що ідеально підійде до кожного автомобіля. Ми маємо великий асортимент оригінальних комплектуючих від провідних виробників. Абсолютно усі деталі відповідають світовим стандартам, мають необхідні сертифікати та гарантію.

Сайт дуже зручний у користуванні, ви легко зможете знайти необхідні комплектуючі за допомогою фільтрів пошуку. А у разі виникнення будь-яких запитань — телефонуйте нашим консультантам, які завжди на зв’язку. У нас є різні варіанти отримання та оплати замовлень. Якщо ви проживаєте у Києві, то можете самостійно забрати його у пункті видачі. Стосовно доставки в інші міста України, то вона здійснюється поштовими службами. Заходьте на https://ukrparts.com.ua та обирайте зчеплення прямо зараз.