МЗС Росії спровокувало конфлікт з Ізраїлем через висловлювання "євреї — найзатятіші антисеміти". За кілька днів після цього російське міністерство звинуватило "ізраїльських найманців", що вони воюють в Україні разом з "Азовом". На заяву відомства РФ відповіли в Офісі Президента України.

Відповідний допис з’явився в Twitter радника голови ОПУ Михайла Подоляка.

Скандал розпочався з того, що російський очільник МЗС Сергій Лавров порівняв Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером через єврейське коріння. Заява щодо “найзатятіших антисемітів – євреїв” обурила міністра закордонних справ Ізраїлю Яїра Лапіда, який назвав її жахливою історичною помилкою.

Після цього викликали посла РФ в Ізраїлі Анатолія Вікторова для надання пояснень. Однак 3 травня Росія продовжила дипломатичні атаки, підтвердивши свою заяву про підтримку Ізраїлем “неонацистського режиму в Києві”. У РФ навіть випустили есе на 900 слів з про те, що, на їхню думку, є доказом антисемітизму в Україні. Зокрема вони розписали, як євреї допомогали нацистам до Голокосту.

❗️ Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля @yairlapid, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве. ☝️ О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле: https://t.co/su6LL5VYoX — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 3, 2022

Антисемітські вислови змусили Ізраїль переглянути свою позицію нейтралітету в російсько-українській війні. У країні заявили, що виділять квоту для лікування українських військовослужбовців, які постраждали внаслідок війни. Їм надаватимуть медичну допомогу в ізраїльських шпиталях. Також дипломатичні “напади” Сергія Лаврова та очолюваного ним МЗС РФ вмотивували ізраїльський уряд ухвалити рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні.

Станом на 4 квітня МЗС Росії продовжило звинувачувати Ізраїль. Тепер вони заявили, що “ізраїльські найманці” воюють на боці України. Михайло Подоляк нагадав, як у квітні в Естонії затримали контрабанду кокаїну на 3,5 тонни, яка мала надійти до РФ, додавши, що напевне в Кремлі “дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче”.