Відповідний допис з’явився в Twitter радника голови ОПУ Михайла Подоляка.
Скандал розпочався з того, що російський очільник МЗС Сергій Лавров порівняв Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером через єврейське коріння. Заява щодо “найзатятіших антисемітів – євреїв” обурила міністра закордонних справ Ізраїлю Яїра Лапіда, який назвав її жахливою історичною помилкою.
Після цього викликали посла РФ в Ізраїлі Анатолія Вікторова для надання пояснень. Однак 3 травня Росія продовжила дипломатичні атаки, підтвердивши свою заяву про підтримку Ізраїлем “неонацистського режиму в Києві”. У РФ навіть випустили есе на 900 слів з про те, що, на їхню думку, є доказом антисемітизму в Україні. Зокрема вони розписали, як євреї допомогали нацистам до Голокосту.
❗️ Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля @yairlapid, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.
☝️ О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле: https://t.co/su6LL5VYoX
— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 3, 2022
Антисемітські вислови змусили Ізраїль переглянути свою позицію нейтралітету в російсько-українській війні. У країні заявили, що виділять квоту для лікування українських військовослужбовців, які постраждали внаслідок війни. Їм надаватимуть медичну допомогу в ізраїльських шпиталях. Також дипломатичні “напади” Сергія Лаврова та очолюваного ним МЗС РФ вмотивували ізраїльський уряд ухвалити рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні.
Станом на 4 квітня МЗС Росії продовжило звинувачувати Ізраїль. Тепер вони заявили, що “ізраїльські найманці” воюють на боці України. Михайло Подоляк нагадав, як у квітні в Естонії затримали контрабанду кокаїну на 3,5 тонни, яка мала надійти до РФ, додавши, що напевне в Кремлі “дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче”.
У МЗС Рф заявили, що поруч із нацистами «Азова» воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче. pic.twitter.com/diWvWftHQQ
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 4, 2022
- Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виголосив, що так звана “спецоперація”, яку РФ проводить в Україні, “йде за планом”.
- Очільник МЗС РФ під час перемовин з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем заявив, що ситуація в Україні стала “каталізатором для великої кількості проблем”.
- Також Сергій Лавров заявив, що російська армія розпочала наступний етап “спецоперації” проти України. Головна мета – нібито “звільнити ОРДЛО”.