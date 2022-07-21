Про це інформує американський телеканал CNN.
Після того, як РФ вдерлася в Україну в лютому, європейські країни видворили “400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям” з усього блоку.
“І ми вважаємо, що у Великій Британії це, ймовірно, вдвічі зменшило їхню здатність займатися шпигунством на користь Росії в Європі”, — зазначив Мур.
Кілька “нелегалів” або російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувались під звичайних цивільних, також були викриті та заарештовані за попередні місяці, додав він.
Відповідаючи на запитання, чи війна в Україні перетворила РФ на “середовище, багате цілями” для Великої Британії та її союзників для вербування потенційних агентів, Мур лише зазначив, що “ми сподіваємося”, що росіяни в розвідці та дипломатичних службах “обміркують над тим, що вони спостерігають в Україні” і вирішать “завдати зворотний удар по системі”, як це зробив багато хто під час Празької весни 1968 року.
Раніше Федеральна розвідувальна служба Швейцарії заявила, що в Женеві можуть знаходитися кілька десятків російських шпигунів. Відомство припустило, що місто є центром шпигунства, яке здійснює РФ в Європі.
- Нагадаємо, державний міністр з питань безпеки Великої Британії Даміан Хайндс заявив, що РФ, Китай та Іран є найбільш ворожими країнами для Великої Британії.
- Цього літа, з 1 липня посольство Бельгії тимчасово зупинило видачу віз для російських туристів. Водночас про точну дату відновлення надання віз інформуватимуть пізніше.