Голова Служби зовнішньої розвідки Великої Британії Річард Мур вважає, що РФ втратила здатність шпигувати в Європі "наполовину" після видворення понад 400 офіцерів російської розвідки з міст по всій Європі та арешту кількох таємних шпигунів, які видавали себе за цивільних.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Після того, як РФ вдерлася в Україну в лютому, європейські країни видворили “400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям” з усього блоку.

“І ми вважаємо, що у Великій Британії це, ймовірно, вдвічі зменшило їхню здатність займатися шпигунством на користь Росії в Європі”, — зазначив Мур.

Кілька “нелегалів” або російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувались під звичайних цивільних, також були викриті та заарештовані за попередні місяці, додав він.

Відповідаючи на запитання, чи війна в Україні перетворила РФ на “середовище, багате цілями” для Великої Британії та її союзників для вербування потенційних агентів, Мур лише зазначив, що “ми сподіваємося”, що росіяни в розвідці та дипломатичних службах “обміркують над тим, що вони спостерігають в Україні” і вирішать “завдати зворотний удар по системі”, як це зробив багато хто під час Празької весни 1968 року.

Раніше Федеральна розвідувальна служба Швейцарії заявила, що в Женеві можуть знаходитися кілька десятків російських шпигунів. Відомство припустило, що місто є центром шпигунства, яке здійснює РФ в Європі.