Британські розвідники прокоментували повідомлення росіян про таку на нафтовий термінал у порту Новоросійська, де розміщена велика база Чорноморського флоту РФ. За їхніми даними, якщо за цією атакою стоять ЗСУ - це ще більше підірве вплив Росії у Чорному морі.

Про це йдеться в огляді міноборони Великої Британії.

18 листопада 2022 року численні російські та українські ЗМІ повідомили про атаку на нафтовий термінал у порту Новоросійськ на чорноморському узбережжі Росії. Поруч із нафтовим терміналом розташована велика база Чорноморського флоту Росії.

Чорноморський флот РФ перемістив багато своїх операцій на підводних човнах до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по їхній базі у тимчасово окупованому Севастополі. Тому російське командування, найімовірніше, буде стурбоване новими загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську.

Ці російські судна є відносно вразливими без супроводу та відіграють важливішу роль у забезпеченні російських військ в Україні після пошкодження Керченського мосту в жовтні.

Повні подробиці цього інциденту поки що невідомі. Однак будь-яка демонстрація того, що Україна здатна загрожувати порту у Новоросійську стане черговим викликом для Чорноморського флоту РФ.

“Це також ще більше підірве і без того зменшений морський вплив Росії в Чорному морі”, – резюмували британські розвідники.