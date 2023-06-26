Збройний заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина суттєво не вплинув на здатність російських військ проводити наступальні та оборонні операції в Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни

За даними аналітиків, бойові дії тривали в звичайному режимі уздовж всієї лінії фронту, при цьому російські підрозділи провели відносно більшу кількість наземних атак поблизу Бахмута, ніж за останні кілька днів.

Водночас відзначається, що деякі російські джерела використовували збройний заколот як риторичний прийом, щоб виправдати російську армію за будь-які успіхи України, досягнуті 24 і 25 червня.

При цьому, в ISW проаналізували наслідки угоди Лукашенка-Пригожина для керівництва Міноборони Росії.

Відтак, фахівці зазначають, що, на думку деяких джерел, Кремль може розглядати можливість зміни керівництва Міноборони в межах угоди з Пригожиним. Вони звертають увагу на те, що міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова ніхто не бачив і не чув з тих пір, як Пригожин оголосив про початок збройного заколоту 23 червня.

“Деякі російські джерела припускають, що Олексій Дюмін, нинішній губернатор Тульської області, колишній співробітник Служби безпеки Путіна і колишній глава Сил спеціальних операцій Росії, може замінити Шойгу на посаді міністра оборони, хоча ISW не може підтвердити ці припущення”, – йдеться у звіті.

Також, як підкреслили аналітики, будь-які зміни в керівництві Міноборони означали б значну перемогу Пригожина, який виправдовував свій збройний заколот прямим звинуваченням Шойгу і Герасимова в загибелі десятків тисяч російських солдатів на Україні.