Таку заяву Президент України Володимир Зеленський зробив у відеозверненні.

Очільник держави наголосив, що ворог не очікував, що українці чинитимуть ворогу настільки сильний опір. Росіяни вірили своїй пропаганді, яка протягом десятиліть брехала їм про українців. Володимир Зеленський переконаний, що російські вояки починають розуміти, що війною проти України вони нічого не досягнуть. Через це солдати і офіцери армії РФ тікають з поля бою та кидають техніку. Також Президент додав, що трофейна російська техніка вже використовується для захисту України.

Володимир Зеленський звернувся до військовослужбовців армії країни-окупанта російською мовою. Наводимо переклад звернення Президента України:

Я хочу сказати російським солдатам. Тим, які зайшли на нашу землю і яких ще тільки збираються відправити воювати проти нас. Російські строковики, послухайте мене уважно. Російські офіцери, ви вже все зрозуміли. В України ви нічого не заберете. Ви будете забирати життя. Вас дуже багато. Але і ваше життя теж заберуть. Але заради чого вам гинути? Навіщо? Я знаю, що ви хочете вижити. Ми чуємо у ваших перехоплених розмовах, що ви насправді думаєте про цю війну, про цю ганьбу і про свою державу. Ваші розмови одне з одним, ваші дзвінки додому рідним. Ми все це чуємо. Ми робимо висновки, ми знаємо, хто ви такі. Тому я пропоную вам вибір від імені українського народу. Ми даємо вам шанс вижити, якщо ви здастеся нашим силам. Ми будемо ставитися до вас так, як і мають ставитися до людей. Саме до людей, достойно. Так, як до вас не ставилися у вашій армії і як ваша армія не ставиться до нашої. Вибирайте.

Після звернення до солдатів армії Росії Зеленський додав, що ворог продовжує зазнавати нищівних втрат. Вже ліквідовано сотні танків та тисячі одиниць іншої техніки. Також Президент України наголосив, що за 19 днів війни російська армія вже втратила загиблими більше, ніж за обидві війни у Чечні. Зеленський також подякував тим росіянам, які протестують проти війни з Україною та які намагаються донести правдиву інформацію до своїх співгромадян.