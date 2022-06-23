Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Херсонській області.
Слідчі встановили, що голова селищної ради з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в України добровільно перейшов на сторону загарбників, співпрацює та надає допомогу у підривній діяльності проти України.
Також з’ясували, що за вказівкою спецслужб РФ та російської окупаційної влади він організував збір та передачу інформації про місцезнаходження та адреси місцевих патріотів, активістів, військовослужбовців, учасників АТО/ООС, а також працівників правоохоронних органів.
Використовуючи отримані дані, росіяни залякували мешканців Херсонщини та придушували їх громадянський опір окупаційним військам.
Крім того, голова селищної ради організував та забезпечив на території ввіреної громади проведення будівельно-монтажних робіт для облаштування фортифікаційних споруд та блокпостів.
У СБУ зауважили, що зрадник передавав країні-агресору відомості щодо життєдіяльності громади та підпорядкованих структурних підрозділів, а також організовував проведення проросійських суспільно-політичних заходів на ввіреній території.
Фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 (“Державна зрада”) Кримінального кодексу України.
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