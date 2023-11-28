Малиновий чай – це не лише приємний ароматний напій, але й джерело корисних речовин, які можуть підтримувати ваш імунітет. Завдяки високому вмісту вітаміну C, флавоноїдів і дубильних речовин малиновий чай має антиоксидантні, протизапальні та антибактеріальні властивості. Розглянемо детальніше, як саме цей напій може стати природним доповненням для підтримання вашого здоров’я, а також розповімо, де можна купити натуральний чай з малини.

Користь чаю з малини для організму

Малиновий чай буде корисним для підтримання імунітету завдяки низці факторів. Серед них:

Протизапальні властивості. Малиновий час є допоміжним засобом у лікуванні захворювань дихальних шляхів і кишківника. Ягоди малини є джерелом органічних кислот, які здійснюють протизапальну дію на організм.

Антиоксидантна дія. У яскравих червоних ягодах міститься ключовий поліфенол — кверцетин, який сприяє поліпшенню проникності судинних стінок. Разом з вітаміном C він регулює окислювально-відновні реакції в організмі й уповільнює процес старіння. Кверцетин ефективно запобігає пошкодженню клітин, сприяючи збереженню молодості й підтриманню загального здоров’я.

Стимуляція роботи мозку. У малині містяться корисні природні цукри – фруктоза й глюкоза, які важливі для живлення мозку, стимуляції його функціонування та поліпшення роботи серцево-судинної системи.

А ще чай з малини є відмінним джерелом вітаміну C, який підвищує стійкість імунітету, покращує колір обличчя й сприяє вирішенню проблем зі шлунково-кишковим трактом.

Користь чаю з ягід малини для жінок

Фолієва кислота, якою також багата малина, є надзвичайно корисною для жінок. Тому чай з ягід позитивно впливатиме на їхнє репродуктивне здоров’я.

Малиновий концентрований чай в стіках: чому це зручно та корисно

Чай концентрат від YOGODA максимально зберігає всю користь ягід, оскільки виготовляється за технологією шокового заморожування. Такий чай – без консервантів, підсилювачів смаку, барвників і штучних складників.

Як заварювати чай YOGODA

Пакетики YOGODA легко та зручно використовувати: достатньо вилити концентрат чаю у чашку, додати гарячої води й насолоджуватися смаком.

Де придбати малиновий чай YOGODA

Купити чай можна на офіційному сайті виробника, в інтернет-магазині GFS, а також у багатьох українських супермаркетах.