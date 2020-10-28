Серед причин, через які українці не пішли голосувати на місцевих виборах 25 жовтня, були стан здоров'я, зайнятість, епідемія коронавірусу COVID-19. Також були ті, хто просто не знав, за кого віддати свій голос.

Про це свідчать результати електорально-поведінкового дослідження Соціологічної групи “Рейтинг” у день виборів (25 жовтня).

Так, 20% респондентів заявили, що не голосували за станом здоров’я, а 19% – тому що не проживають за місцем реєстрації.

Ще 15% опитаних повідомили, що були зайняті 25 жовтня, а 14% заявили, що не знали, за кого проголосувати.

Крім того, 12% респондентів вибори були не цікаві. Водночас 10% опитаних повідомили, що не пішли на вибори через епідемію коронавірусу.

“Аналіз відповідей респондентів, які не голосували 25 жовтня, показав, що серед жінок найпоширенішою причиною не йти голосувати були стан здоров’я і загроза коронавірусу, натомість у чоловіків – це зайнятість у день виборів, відсутність інтересу до виборів і їх результатів”, – відзначають соціологи.

Для респондентів старшого віку основною причиною не йти на вибори було здоров’я, а для молоді – зайнятість у день виборів і проживання не за місцем реєстрації (особливо актуально для Києва).

Для людей середнього віку – додалася ще й загроза коронавірусу.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибіркова сукупність: 8747 респондентів, які взяли участь у виборах, на виході зі 140 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Для випадкового відбору респондентів була застосована методика сталого кроку. Помилка репрезентативності: не більше 1,4%.