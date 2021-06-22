Це Зеленський зробив під час форуму “Україна 30. Здорова Україна”.
Програма розроблена Офісом президента та ще трьома міністерствами: МОЗу, Мінмолоді та Міністерства освіти.
“Програма направлена на всі вікові групи населення. Головна мета – українці мають жити довше”, – сказав Зеленський.
За словами президента, середня тривалість життя українців складає 72 роки і за цим показником Україна посідає 115 місце у світі.
Зеленський підкреслив, щоб українців народжувалося більше і жили вони довше треба популяризувати здоровий спосіб життя.
“Перша складова нашої програми – це модель здорової школи… Це нова модель уроків фізкультури – цікавих, а отже популярних у дітей. Це реформа шкільного харчування, якою наразі займається моя дружина Олена. Це нове шкільне меню, яке розробив відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. Це популяризація спортивних секцій та гуртків. Нові онлайн-додатки, якими діти та батьки зможуть користуватися під час занять”, – сказав президент.
Глава держави зазначив, що за статистикою 85% смертей в Україні пов’язані інфекційними хворобами, онкозахворюваннями та хворобами системи кровообігу. Найбільшою проблемою є саме діагностика хвороб.
“Для осіб від 55 років будуть повні медичні обстеження, так звані чекапи, раз на рік чи раз на два”, – пообіцяв президент.
Зеленський зазначив, що розробляють безкоштовну і зручну спортивну інфраструктуру для кожного міста: активні парки і спортивні майданчики.
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив уряду підвищити мінімальний рівень зарплат для медичних працівників.