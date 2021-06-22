Сьогодні, 22 червня, президент Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна", яка покликана популяризувати здоровий спосіб життя.

Це Зеленський зробив під час форуму “Україна 30. Здорова Україна”.

Програма розроблена Офісом президента та ще трьома міністерствами: МОЗу, Мінмолоді та Міністерства освіти.

“Програма направлена на всі вікові групи населення. Головна мета – українці мають жити довше”, – сказав Зеленський.

За словами президента, середня тривалість життя українців складає 72 роки і за цим показником Україна посідає 115 місце у світі.

Зеленський підкреслив, щоб українців народжувалося більше і жили вони довше треба популяризувати здоровий спосіб життя.

“Перша складова нашої програми – це модель здорової школи… Це нова модель уроків фізкультури – цікавих, а отже популярних у дітей. Це реформа шкільного харчування, якою наразі займається моя дружина Олена. Це нове шкільне меню, яке розробив відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. Це популяризація спортивних секцій та гуртків. Нові онлайн-додатки, якими діти та батьки зможуть користуватися під час занять”, – сказав президент.

Глава держави зазначив, що за статистикою 85% смертей в Україні пов’язані інфекційними хворобами, онкозахворюваннями та хворобами системи кровообігу. Найбільшою проблемою є саме діагностика хвороб.

“Для осіб від 55 років будуть повні медичні обстеження, так звані чекапи, раз на рік чи раз на два”, – пообіцяв президент.

Зеленський зазначив, що розробляють безкоштовну і зручну спортивну інфраструктуру для кожного міста: активні парки і спортивні майданчики.