Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вирішила поцікавитися в українців, що для них зараз важливіше - гроші, здоров'я, енергія або час.

Про це вона запитала на відео, яке оприлюднила в Instagram.

За словами Мендель, гроші, здоров’я, енергія і час – це чотири ресурси, “які дарують нам відчуття реалізації, впевненості і щастя”. Вона зазначила, що для правильної побудови свого життя ці ресурси потрібно правильно використовувати.

Вона поцікавилася, що зараз для українців в пріоритеті.

“Гроші, здоров’я, енергія, час? Поки ми сидимо на карантині, давайте визначимося, в якому порядку для нас важливі ці ресурси! Поїхали”, – написала вона.

“Маніпулятивне формулювання. Чому саме ці чотири ресурси вважаються основними? Що входить в поняття енергія? Психічний стан? Мотивація? Чому немає таких речей як підтримка, спілкування, можливості самореалізації, свобода, доступ до інформації, комфортність оточення, екології, наявність необхідних послуг і безліч іншого? “,” передавай привіт шефу. Скажи йому, що він порядком #раЗЕчаровал 73%, які за нього проголосували. Ми не хотіли другого Пороха”, “Здоров’я. Але його немає, тому що сидимо 6 тижнів в 4 стінах замкнуті, харчуємося макаронами і картоплею, тому що грошей на вітаміни немає”, – пишуть українці в коментарях під постом Мендель.