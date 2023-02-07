Згідно з новим дослідженням, люди, які провадили здоровий спосіб життя до зараження COVID-19, мають менший ризик тривалого протікання хвороби.

Про це сповіщає CNN health.

У дослідженні брали участь майже 2000 жінок. Медичні працівники розглянули шість змінних факторів способу життя, які вони визначили як здорові: індекс маси тіла від 18,5 до 24,7, некуріння, помірне вживання алкоголю, якісне харчування, сім-дев’ять годин сну на добу та принаймні 150 хвилин на тиждень фізичної активності.

Зазначено, що жінки, які відповідали п’яти-шести критеріям здорового способу життя, мали майже вдвічі менший ризик тривалого протікання хвороби, ніж ті, які не відповідали жодному. Учасниці, які вели здоровий спосіб життя і хворіли на COVID-19, мали приблизно на 30% менший ризик симптомів, які заважали б повсякденному життю.

“Результати можна частково пояснити зв’язком між цими факторами способу життя та хронічним запаленням, імунітетом або проблемами згортання крові. Однак можливість узагальнення дослідження обмежена, оскільки воно розглядало лише жінок-медсестер середнього віку”, – зазначають науковці.

За останні десятиліття вчені накопичили докази того, що здоровий спосіб життя – корисний для загального самопочуття. Однак, наприклад, у США 70% населення не мають нормальної маси тіла, а 30% – недосипають.

За словами Сівена Вана, наукового співробітника Департаменту харчування Гарвардського університету, результати цього дослідження свідчать про те, що прості зміни способу життя, такі як повноцінний сон, можуть бути корисними для профілактики тривалого протікання COVID-19.