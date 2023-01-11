Президент США Джо Байден заявив, що був здивований, дізнавшись, що в його колишньому аналітичному офісі було знайдено таємні документи. Він наголосив, що разом зі своєю командою повністю співпрацюватиме у перевірці ситуації.

Про це Джо Байден заявив на спільній пресконференції з лідерами Мексики та Канади, повідомляє Reuters.

За його словами, він серйозно ставиться до знайдених таємних документів, запевнивши, що не знає їхнього вмісту.

“Вони знайшли деякі документи в ящику в зачиненій шафі. І як тільки вони це зробили, вони зрозуміли, що в цьому ящику є кілька секретних документів. І вони зробили те, що повинні були зробити. Вони негайно викликали архів. Мені повідомили про це відкриття, і я був здивований, дізнавшись, що в той офіс були будь-які державні документи, але я не знаю, що в документах”, – сказав Байден.

Він додав, що його адвокати запропонували йому не запитувати, що було в документах.

“Я передав коробки, вони передали коробки в архів, і ми повністю співпрацюємо з оглядом, який, я сподіваюся, скоро завершиться. І тоді буде більше деталей”, — сказав президент США.

Будучи демократом, Байден зіткнувся з критикою з боку республіканців після того, як минулого року його міністерство юстиції почало розслідування щодо поводження колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом із секретними документами, виявленими в його клубі Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида.

Однак справа Байдена і Трампа має суттєві відмінності.

Адвокати Байдена виявили менше десятка таємних документів в його колишньому аналітичному офісі та повідомили про них Національний архів США, передавши матеріали та заявивши, що співпрацюють з Архівом і Міністерством юстиції.

Байден періодично використовував офісне приміщення мозкового центру з середини 2017 року, після закінчення терміну його повноважень віце-президента в адміністрації Барака Обами, до початку його президентської кампанії 2020 року.

Трамп же навпаки зберігав тисячі урядових документів, кілька сотень з яких були позначені як секретні, у своїй резиденції у Флориді понад рік після того, як залишив Білий дім, і не повернув їх негайно чи добровільно, попри численні запити Національного архіву.

Коли Трамп нарешті передав 15 ящиків із записами в січні 2022 року, архіви виявили, що понад 100 документів були позначені як секретні. Пізніше відомство передало справу до Міністерства юстиції.

Слідчі намагалися змусити Трампа повернути будь-які секретні документи, що залишилися, через повістку великого журі та відвідування його маєтку Мар-а-Лаго. Під час цього візиту радники Трампа повернули кілька десятків додаткових секретних документів і засвідчили, що в резиденції не залишилося інших секретних матеріалів.

Підозрюючи можливе перешкоджання правосуддю, у серпні ФБР запросило та отримало дозвіл суду на обшук його будинку у Флориді, де агенти знайшли понад 13 000 додаткових записів, близько 100 з яких були строго секретними.

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд у листопаді призначив спеціального прокурора Джека Сміта для розслідування цієї справи.

Щоб довести факт злочину, слідчим знадобляться докази того, що Трамп або його соратники свідомо та навмисно зберігали записи та навмисно намагалися перешкодити розслідуванню департаменту, щоб повернути їх.

Представник Республіканської партії Майк Тернер з постійного спеціального комітету з розвідки Палати представників США надіслав листа з проханням до директора національної розвідки США Авріл Хейнс “негайно переглянути та оцінити шкоду” у справі документів Байдена.

“Це відкриття секретної інформації призведе до потенційного порушення президентом Байденом законів, що захищають національну безпеку, включно з Законом про шпигунство та Законом про президентські документи”, — сказав Тернер у заяві 10 січня.

Конгресвумен Еліз Стефанік, вірна союзниця Трампа, яка очолює фракцію республіканців у Палаті представників, заявила, що документи викликають серйозні питання щодо національної безпеки. Вона назвала “тривожним” те, що їх передали до Національного архіву безпосередньо перед проміжними виборами в листопаді, “а корумповане міністерство юстиції Байдена приховував це протягом двох місяців”.