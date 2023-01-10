За даними NASA, комета, відкрита у 2022 році астрономами в обсерваторії Паломар в Каліфорнії, максимально наблизиться до Сонця 12 січня.

Крижаний небесний об‘єкт, який поступово світлішав, наближаючись до Сонця, здійснить найближче проходження навколо Землі між 1 і 2 лютого на відстані близько 42 мільйонів кілометрів.

Комету можна буде побачити через бінокль чи телескоп на ранковому небі для спостерігачів в Північній кулі протягом більшої частини січня, а в Південній кулі – на початку лютого.

Комету можна відрізнити від зірок за хвостами та сяючим зеленим світлом, що її оточує. Контури небесного тіла розмиті завдяки комі – оболонці, яка утворюється навколо нього під час проходження близько до Сонця.