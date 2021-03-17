Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Свідоцтва про вакцинацію повинні видаватися незалежно від типу препарату. Однак це зобов’язання буде обмежуватися вакцинами, які отримали дозвіл на застосування в ЄС.
При цьому, окремі країни можуть приймати сертифікати і за іншими вакцинами.
Станом на 17 березня, в ЄС схвалено вакцини проти COVID-19 виробництва чотирьох компаній:
BioNTech і Pfizer;
Moderna;
AstraZeneca;
Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson).
- В Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.
- Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинації проти коронавірусу. Ніяких інших “імунних паспортів” Україна вводити не планує.