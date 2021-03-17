Єврокомісія назвала чотири вакцини, які вже визнали придатними для зелених сертифікатів, так званих паспортів вакцинації.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Свідоцтва про вакцинацію повинні видаватися незалежно від типу препарату. Однак це зобов’язання буде обмежуватися вакцинами, які отримали дозвіл на застосування в ЄС.

При цьому, окремі країни можуть приймати сертифікати і за іншими вакцинами.

Станом на 17 березня, в ЄС схвалено вакцини проти COVID-19 виробництва чотирьох компаній:

BioNTech і Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson).