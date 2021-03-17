Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Свідоцтва про вакцинацію повинні видаватися незалежно від типу препарату. Однак це зобов’язання буде обмежуватися вакцинами, які отримали дозвіл на застосування в ЄС.

При цьому, окремі країни можуть приймати сертифікати і за іншими вакцинами.

Станом на 17 березня, в ЄС схвалено вакцини проти COVID-19 виробництва чотирьох компаній:

BioNTech і Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Janssen Pharmaceutica NV  (Johnson & Johnson).