Перша леді України Олена Зеленська вважає, що мер Києва Віталій Кличко «має займатися своєю справою», а не критикувати президента, що може спричинити негативні наслідки для морального духу українців. Про це вона сказала в інтерв'ю ВВС, коментуючи заяви мера про ризики для Володимира Зеленського «стати автократом».

За її словами, у Кличка «є дуже багато обов’язків, на які треба звернути увагу», оскільки «кожен має займатися своєю справою».

Журналістка ВВС у запитанні до Зеленської зауважила, що критика Кличка є досить серйозною.

«Я б насправді порадила всім, хто висловлюється, також замислюватися про те, які наслідки це буде мати для морального духу українців у першу чергу», — заявила у відповідь перша леді.

2 грудня Кличко у коментарі Der Spiegel заявив, що Україна рухається до авторитаризму, оскільки у країні наразі «існує тільки один незалежний інститут», натякаючи на президента. Він зазначив, що «у якийсь момент ми перестанемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини».

Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував заяви мера і заявив, що Володимир Зеленський «далекоглядний і сміливий, бо залишився в Україні і бореться».