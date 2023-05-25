Перша леді України Олена Зеленська радить платформу "Дія.Освіта", де можна пройти повний цикл здобуття професії – від проходження профорієнтованого тесту до отримання сертифіката та роботи у своєму регіоні.

Джерело: Олена Зеленська в Telegram.

“Мільйони людей в Україні через повномасштабну війну стали безробітними. Хтось втратив роботу, бо на його підприємство “прилетіло”. Чиясь сфера – як-от туризм чи розваги – стала неактуальною. А хтось вимушено переїхав і починає життя спочатку. Тому Міністерство цифрової трансформації масштабувало проєкт Дія.Цифрова освіта у платформу “Дія.Освіта”. Щоб люди могли не лише здобувати корисні цифрові навички, а й посилити свої вміння в десятках інших професій, а то і повністю перекваліфікуватися”, – пояснила Зеленська.

Також вона відзначила, що на платформі можна створити свою персональну траєкторію навчання, пройшовши профорієнтаційний тест, після якого людина отримує рекомендації стосовно професії та підбір актуальних освітніх серіалів.

Крім того, як зауважила перша леді, далі можна пройти симулятор, що імітує реальну робочу ситуацію, отримати сертифікат про проходження і навіть податися на вакансію у своєму регіоні.

“До слова, наразі на платформі є сім освітніх серіалів на тему безбар’єрності – як-от наприклад цифрові можливості для людей з інвалідністю чи безбар’єрність на публічній службі. У розділі “Гайди” є важливі матеріали на соціальну тематику, наприклад: як говорити з дітьми про війну, правила безпеки для порятунку життя чи онлайн-безпека для батьків”, – повідомила Зеленська.

Перша леді переконана, що платформа буде корисна абсолютно усім, а не лише людям в пошуку роботи.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило національну едьютеймент-платформу “Дія.Освіта”.