Про це вона розповіла в інтерв’ю “BBC Україна”.

Зеленська назвала студію “Квартал 95” своєю другою сім’єю, але зазначила, що роботі в студії може приділяти “все менше” часу.

“Усе менше й менше часу можу цій роботі приділяти, але… Це моя друга сім’я. Я надто багато сил і енергії вкладала в цю роботу протягом майже двадцяти років, щоб її покинути. Це мій емоційний шелтер (притулок. – ред.)”, – сказала вона.

За словами Зеленської, вона припинила роботу в проєкті “Вечірній квартал” після обрання її чоловіка Володимира Зеленського президентом України.

“Але існують також інші проєкти”, – зазначила вона.

За словами Зеленської, першим викликом для неї було знайти себе в ролі першої леді, оскільки цей статус в Україні не передбачає чітких обов’язків.