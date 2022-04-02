Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України у Facebook.
За словами Зеленської, для неї дуже багато українських жінок – приклад і взірець.
“Наприклад, лікарка Ірина Кондратова, яка рятує новонароджених у Харкові [нещодавно їй передав свій Instagram Девід Бекхем, щоб вона розповідала про свою роботу всьому світові]”, — зазначила Олена Зеленська.
Вона також згадала Наталю Песоцьку, виховательку з притулку в Чернігові, яка врятувала 30 дітей-сиріт.
“Вона не тільки була з ними в бомбосховищі, а й змогла вивезти їх під обстрілами в безпечне місце! Або Настя Тиха – дівчина з Ірпеня, яка не забула про братів менших – під обстрілами, по підірваній дорозі пішки вивела в безпечне місце цілий притулок для тварин-інвалідів. Ось неймовірні жінки. Ось хто приклад. Ось такі в нас жінки”, — констатувала Олена Зеленська.
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- Варто зазначити, що італійська пілотесса Джулія Шифф долучилася до Інтернаціонального легіону територіальної оборони.