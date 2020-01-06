Відповідне фото було опубліковано в Instagram Національного музею Оману.

Візит Олени Зеленської, Першої леді України в Національний музей, сказано в публікації.

При цьому українські користувачі соціальних мереж висміяли одяг Олени Зеленської. Зокрема, користувач Михайло Голуб на своїй сторінці в Facebook звернув увагу на те, що перша леді одягнена в шльопанці і назвав захід офіційним спавізитом.