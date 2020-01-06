Користувачі соцмереж розкритикували зовнішній вигляд першої леді, яка, як запевняє Офіс президента, разом з чоловіком знаходяться в султанаті Оман з офіційним візитом.

Відповідне фото було опубліковано в Instagram Національного музею Оману.

“Візит Олени Зеленської, Першої леді України в Національний музей“, – сказано в публікації.

При цьому українські користувачі соціальних мереж висміяли одяг Олени Зеленської. Зокрема, користувач Михайло Голуб на своїй сторінці в Facebook звернув увагу на те, що перша леді одягнена в шльопанці і назвав захід “офіційним спа–візитом“.