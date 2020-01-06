Відповідне фото було опубліковано в Instagram Національного музею Оману.
“Візит Олени Зеленської, Першої леді України в Національний музей“, – сказано в публікації.
При цьому українські користувачі соціальних мереж висміяли одяг Олени Зеленської. Зокрема, користувач Михайло Голуб на своїй сторінці в Facebook звернув увагу на те, що перша леді одягнена в шльопанці і назвав захід “офіційним спа–візитом“.
- Раніше видання “Страна.ua” опублікувало фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
- Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
- Партія “Європейська солідарність” готує запит до Офісу президента України та міністерства закордонних справ щодо поїздки президента України Володимира Зеленського в Оман.
- Прес-секретарка президента України Юлія Мендель в соцмережі Facebook видалила з друзів журналістку Марію Жартовську, яка задала питання про поїздку глави держави Володимира Зеленського в Оман.
- Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Оман зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані.