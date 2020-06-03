Це сталося на робочій зустрічі президента з бізнесом в Хмельницьку.

Підприємці скаржилися Зеленському, що протягом місяця намагалися реструктуризувати кредити спілкуючись з членам правління банку.

Спочатку Мецгеру зателефонували члени делегації президента. Голова банку заявив, що питання вирішить керуюча філією в Хмельницьку Тетяна Лундишева. Однак ця відповідь не влаштувала бізнесменів.

Після цього Зеленський особисто подзвонив Мецгеру.

“Люди скаржаться, що ви не видаєте ніяких кредитів. А також, що банк не надає відстрочення сплати тіла кредиту. Для чого ти відправляєш їх до Лундишевої, якщо бізнесмени не можуть вирішити питання в Києві? Жень, послухай мене, тут не питання однієї компанії, це різні компанії. Значить це відбувається у вас по всій країні. Це не може пані Лундишева вирішити. Це глобально вирішуєте ви”, – заявив Зеленський.

“… Я не згоден, Женя. У вас немає рішення в банківській системі, про те, що ви людям даєте відстрочки, наприклад, на рік. Коли ви це зробите і повідомите суспільству, питання не виникатимуть. І вся ваша вертикаль буде працювати, якщо це вирішить керівництво. Будь ласка, прийміть таке рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них зараз немає грошей через коронавірус”, – резюмував Зеленський.

(Дивитися відео з 52:38, – ред.)