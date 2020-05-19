У середу, 20 травня, президент України Володимир Зеленський дасть прес-конференцію за підсумками року перебування при владі.

Про це поінформували в прес-службі глави держави.

Захід розпочнеться о 10:30. Він буде організований у Маріїнському палаці (паркова частина).

При цьому кількість представників ЗМІ на прес-конференції буде обмеженою у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

“У зв’язку з карантинними заходами, запровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою. Прохання від одного ЗМІ акредитувати одного журналіста, а також одного фотографа або одного відеооператора” , – сказано в повідомленні.

Прес-конференція транслюватиметься онлайн в соцмережах на офіційних сторінках Офісу президента.