Про це поінформували в прес-службі глави держави.
Захід розпочнеться о 10:30. Він буде організований у Маріїнському палаці (паркова частина).
При цьому кількість представників ЗМІ на прес-конференції буде обмеженою у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19.
“У зв’язку з карантинними заходами, запровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою. Прохання від одного ЗМІ акредитувати одного журналіста, а також одного фотографа або одного відеооператора” , – сказано в повідомленні.
Прес-конференція транслюватиметься онлайн в соцмережах на офіційних сторінках Офісу президента.
- В квітні в Офісі президента України запевняли, що Володимир Зеленський обов’язково дасть прес-конференцію за підсумками року перебування при владі – але вже після завершення карантину. А тим часом було показано фільм “Рік президента Зеленського”.