Найближчим часом до України будуть евакуйовані близько 8 тисяч громадян із різних країн. Для цього заплановано 42 авіарейси.

Про це поінформував сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

“За останні 5 днів ми повернули понад 50 тисяч українських громадян. Наразі заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще 8 тисяч українців”, – зазначив він.

Зеленський також повідомив про домовленість із Канадою щодо взаємної евакуації громадян.

“Вчора у мене була розмова з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Ми домовилися про взаємну евакуацію українців із Канади і канадців із України – тих, хто цього потребує. З Угорщиною і Польщею ми домовилися про транзитні коридори, по яких наші люди зможуть повернутися додому”, – розповів глава держави.

За його словами, Україна взаємодіє і з польською залізницею. Так, 20 березня з Польщі до України прибудуть 5 поїздів, які “доставлять близько 3 тисяч громадян”.

На завтра запланований поїзд, який “поверне українців з Литви та Латвії”.

“Всі, хто повертається з-за кордону, проходять обов’язкову медичну перевірку. Більшість усвідомлено обирають домашню самоізоляцію на 14 діб, незважаючи на відсутність у них симптомів”, – наголосив Зеленський.

Традиційно розповідаю про нашу протидію поширенню коронавірусу. Найперше – ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже – можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу! Також ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити. Іще хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю:

• 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;

• 10 апаратів штучної вентиляції легень;

• 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки;

• 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;

• 400 тис. експрес-тестів;

• 10 тис. літрів дезінфекційної рідини. Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас. Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п’ять днів ми повернули понад 50 тисяч українських громадян. На сьогодні заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців. Усім українцям, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за свідомість та почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте непоширенню вірусу, не піддаєте ризику ні себе, ні оточуючих. Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 20 березня 2020 р.