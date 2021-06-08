Допис з’явився на його сторінці в Instagram.

Як стало відомо напередодні, українська національна збірна виступатиме на Євро-2020 в новій формі. На ній буде напис “Слава Україні!” та обрис мапи нашої держави.

Ця форма обурила Росію. В МЗС РФ заявляли, що зображення мапи України з анексованим Кримом на новій формі є “відчайдушною мистецькою акцією”, а в держдумі закликали УЄФА заборонити цю форму.

У вівторок Зеленський похизувався футболкою, зробленою в тому ж стилі, що й форма українських футболістів.

“Нова форма національної збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній – декілька важливих символів, що об’єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя. Наша країна – єдина й неподільна. Крим – це Україна “, — написав він.

Президент продемонстрував жовту футболку зі своїм прізвищем та номером “95”.