Президент України Володимир Зеленський анонсував, що з 1 березня стартує проект "великого будівництва" доріг на території країни.

Про це він заявив під час наради в “Укравтодорі”.

Президент зробив акцент на тому, що головна мета “великого будівництва” – з’єднати хорошими дорогами важливі соціальні об’єкти країни. Серед таких Зеленський виділив лікарні, школи і дитячі садки.

“В 2020 році ми маємо оновити 4 тисячі кілометрів доріг державного значення. На це передбачено безпрецедентні кошти в історії України. Це більше 85 мільярдів гривень”, – заявив Президент.

Зеленський пояснив, що частина грошей буде виділена з державного бюджету, а частина – буде взята в борг у різних банків.

“На будівництво державних доріг передбачені кошти, які ми отримуємо від НАК «Нафтогазу» через те, що вони виграли в Стокгольмському арбітражу”, – пояснив він.

Також він повідомив, що в цьому році планується побудувати 2,5 тисячі кілометрів доріг місцевого значення.

На це виділені “рекордні 22,2 мільярди гривень”. Зеленський підкреслив, що ця сума на 70% більша за ту, яка виділялася в 2019 році.

“Загалом таке масштабне будівництво доріг дозволить нам створити близько 12 тисяч нових робочих місць”, – резюмував президент.